Caniculă și cod portocaliu în România, până la 40 de grade Celsius: ce județe sunt vizate și când vin furtunile

Publicat 21 aug. 2026, 10:26 Sursă Realitatea.net

Valul de căldură se intensifică vineri, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius, și va afecta aproape toată țara în weekend. Canicula va persista sâmbătă, însă cu o intensitate mai redusă, iar duminică se va restrânge către sudul și sud-estul României.

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