Bani de la stat în 2026: cine primește 925 lei lunar începând din luna mai

Sursă: realitatea.net

Vești importante pentru studenții din România: Guvernul anunță extinderea programului de burse sociale, iar începând cu luna mai 2026, încă 10.000 de tineri vor beneficia de un sprijin financiar lunar în valoare de 925 lei.

Măsura vine ca parte a unui program menit să susțină studenții cu venituri reduse și să reducă impactul dificultăților economice asupra continuării studiilor universitare.

Cine poate primi banii de la stat

Potrivit anunțului făcut de ministrul Educației, Mihai Dimian, noile burse sociale vor fi acordate studenților care îndeplinesc criterii stricte de eligibilitate, în special cele legate de veniturile familiale.

Fiecare universitate va avea responsabilitatea de a selecta beneficiarii, în funcție de situația financiară a acestora. Listele finale vor fi publicate la finalul lunii aprilie 2026, urmând ca plata burselor să înceapă din luna mai.

925 lei lunar pentru 10.000 de studenți

Sprijinul financiar acordat este de 925 lei pe lună și se adresează unui număr suplimentar de aproximativ 10.000 de studenți. Aceștia se adaugă celor circa 25.000 de beneficiari care primesc deja burse sociale din bugetul de stat.

Noua tranșă de burse va fi finanțată din fonduri europene, ceea ce permite universităților să utilizeze resursele interne pentru alte tipuri de burse și programe de sprijin.

De ce a fost nevoie de această măsură

Decizia vine în contextul în care mulți studenți au fost afectați de reducerile bugetare din ultimele luni. Numărul burselor sociale a scăzut anterior, ceea ce a pus presiune suplimentară pe tinerii cu posibilități financiare limitate.

Prin această extindere, autoritățile încearcă să readucă numărul beneficiarilor la un nivel apropiat de cel anterior măsurilor de austeritate, oferind în același timp o formă concretă de sprijin pentru continuarea studiilor.

Sprijin pentru educație și echitate socială

Programul are ca obiectiv principal prevenirea abandonului universitar și susținerea accesului egal la educație. Pentru mulți studenți, cei 925 de lei lunar pot face diferența între continuarea studiilor și renunțarea la facultate.

Extinderea burselor sociale reprezintă astfel un pas important în sprijinirea tinerilor din medii vulnerabile și în consolidarea sistemului educațional din România.