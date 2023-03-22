United Galați a pierdut finala Cupei României la futsal cu Autobergamo Deva

United Galați și Autobergamo Deva au jucat marți seara, la Deva, finala Cupei României la futsal. Echipa din Deva, încurajată de un public numeros, a câștigat cu 6-5 (3-2) și a intrat în posesia trofeului, ediția 2023.
Autobergamo a deschis scorul în minutul 7, prin Matei, dintr-o pasă a lui Cojocaru, care a primit mingea respinsă greșit de Araujo. În minutul 11, Dorin Matei a realizat dubla, după ce la driblat și pe portarul celor de la United. Gălățenii au redus rapid din handicap, în minutul 12, prin Dudău, care s-a aflat pe direcția mingiei pe care a vrut să o degajeze Cojocaru, și din el mingea a inrat în poartă. În minutul 15 Cojocaru a marcat pentru 3-1, care a recuperat o minge care a venit din bara porții gălățene și a înscris de la 6 metri. După doar 10 secunde gălățenii au marcat și ei. Pele a șutat la poartă, portarul gazdelor a respins în față și Dudău a marcat de la 6 metri, 2-3.
În minutul 29 Dos Santos Pele a marcat pentru 3-3, cu un șut din 4 metri, bară-gol. În minutul 31 Moura a marcat pentru Autobergamo, 4-3. În minutul 38, Pele a pierdut o minge la centrul terenului și gazdele au prifitat, marcând pentru 5-3 prin Cojocaru. Gălățenii au atacat cu 5 oameni, iar Araujo a pierdut o minge în zona semicercului de 9 metri și Moura a marcat în poarta goală, 6-3. Cu un minut și 5 secunde înaintea finalului, Cireș a marcat pentru 6-4. Cu 9 secunde înaintea finalului Daniel Araujo l-a surprins pe portarul gazdelor cu un șut de la distanță, 6-5. Cu 3 secunde înaintea finalului United a avut atacul. pele i-a pasat lui Araujo, dar acesta a fost blocat de aglomerarea din apărarea celor de la Deva și Autobergamo a câștigat Cupa României cu o victorie cu 6-5 în fața celor de la United Galați.
Sursa: Realitatea de Galati