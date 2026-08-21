Tenis: înfiinţarea unui consiliu consultativ al jucătorilor pentru cele patru turnee de Grand Slam

Publicat 21 aug. 2026, 09:36 Sursă realitatea.net

Cele patru turnee de Grand Slam au publicat, joi, un comunicat comun în care anunţă lansarea în curând a unui „Consiliu consultativ al jucătorilor de Grand Slam”, într-o iniţiativă menită să răspundă recentelor revendicări financiare ale jucătoarelor şi jucătorilor din circuit.

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