Volei feminin / CSU Galați, debut perfect în noul sezon!

CSU Galați a debutat cu o victorie în Divizia A2 la volei feminin. Gălățencele au învins CTF Mihai I București cu 3-0, fără set pierdut.
Fetele de la CSU Galați au început cu dreptul sezonul 2026-2027 al Diviziei A2 la volei feminin. Echipa pregătită de Ileana Berdilă s-a impus fără emoții, în deplasare, în fața formației CTF Mihai I București, scor 3-0.
Voleibalistele de la CSU Galați au debutat cu o victorie clară în noul sezon al Diviziei A2, Seria Est. Gălățencele au evoluat sâmbătă după-amiază, la București, unde au întâlnit formația CTF Mihai I.
Partida a fost controlată de echipa antrenată de Ileana Berdilă, care a confirmat calculele hârtiei și s-a impus în minimum de seturi.
CSU Galați a câștigat toate cele trei seturi
Echipa gălățeană nu le-a lăsat prea multe șanse adversarelor și a încheiat meciul după numai trei seturi.
CTF Mihai I București – CSU Galați 0-3, seturile fiind câștigate de formația gălățeană la 12, 14 și 13.
Astfel, CSU Galați a obținut maximum de puncte încă de la prima apariție oficială din noul sezon.
Formula de start a echipei gălățene
Antrenoarea Ileana Berdilă a început partida cu Anamaria Berdilă, Andreea Stănescu, Sorina Răileanu, Andreea Stoian-Butnaru, Silvia Coman și Gabriela Panait, în timp ce Delia Crăciun și Violeta Stan au fost soluțiile pentru postul de libero.
Pe parcursul întâlnirii au mai evoluat Sofia Humelnicu, Ana Maria Vilău și Andreea Păsculescu.
CSU Galați, următorul meci la Brașov
După victoria de la București, CSU Galați se pregătește pentru următoarea etapă din Divizia A2, Seria Est.
Pe 10 octombrie, formația gălățeană va evolua în deplasare, împotriva celor de la CSM Corona Brașov. Obiectivul echipei pentru acest sezon este calificarea în play-off.
În celelalte meciuri disputate în prima etapă, CS Muscel ARO Câmpulung – CSM Iași 2020 s-a încheiat 3-2, în timp ce CSM București – Știința Bacău a fost 2-3.
CSU Galați începe, astfel, sezonul cu trei puncte și un succes convingător, fără set pierdut.