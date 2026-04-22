Gala „Nadia 10” de la Deva deschide seria evenimentelor naționale din „Anul Nadia”

Sursă: realitatea.net

La 50 de ani de la obținerea primei note de „10” din istoria gimnasticii olimpice, Nadia Comăneci este sărbătorită, în România, printr-o serie de evenimente. Deva deschide seria, miercuri seară.

Sala Sporturilor din Deva găzduiește, miercuri (22 aprilie), de la ora 18:30, gala „Nadia 10 - Perfecțiunea inspiră”, un prim eveniment aniversar, prin care sunt celebrate excelența și tradiția gimnasticii românești. Publicul are acces liber, în limita capacității sălii.

Invitate speciale vor fi 40 de foste sau actuale gimnaste de top, începând de la generație Nadiei Comăneci, din anii 70, până în prezent. Printre personalitățile care au confirmat prezența la Deva se numără Anca Grigoraș, Georgeta Gabor, Ecaterina Szabo, Daniela SIlivaș, Lavinia Miloșovici, Andreea Răducan și Monica Roșu .

Premiată, recent, pentru întreaga carieră, la Gala Laureus de la Madrid, Nadia Comăneci nu va fi prezentă la Deva, însă va transmite un mesaj video.

Advertising

https://www.facebook.com/share/v/1CFH9xkjkC/

Gala „Nadia 10” de la Deva precede prima etapă a Campionatelor Naționale de gimnastică, pe echipe şi la individual, rezervate junioarelor III şi II. Peste 200 de gimnaste de perspectivă, de la 27 de cluburi din țară, vor concura, până în 25 aprilie, la patru niveluri de performanță.

„ Evenimentul marchează 50 de ani de la momentul care a rescris istoria gimnasticii - obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice, de către Nadia Comăneci, la Montreal, în 1976. Această gală reprezintă un omagiu adus valorilor care definesc gimnastica românească: perseverența, disciplina și căutarea permanentă a perfecțiunii. Deva, un reper fundamental în pregătirea marii performanțe, redevine, pentru o zi, centrul de greutate al gimnasticii, reunind personalități marcante, autorități și iubitori ai sportului” , transmite Federația Română de Gimnastică.

Urmează evenimente similare dedicate „Zeiței de la Montreal” , în orașele Arad (în luna mai), Constanța (în iunie), Ploiești (în iulie), Oradea (în iulie sau august), Galați (în septembrie), Lugoj (în octombrie), București (în octombrie), Craiova (în octombrie sau noiembrie) și Onești (în noiembrie).