Baschet masculin: U-BT Cluj-Napoca a câștigat al șaselea titlu consecutiv de campioană a României

Sursă: realitatea.net

''U'' are acum opt titluri naționale în palmares.

U-BT Cluj-Napoca a câștigat al șaselea său titlu de campioană a României la baschet masculin, după ce a învins-o pe rivala CSM CSU Raiffeisen Oradea cu scorul de 74-72 (15-20, 18-16, 27-16, 14-20), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în meciul al patrulea al finalei Ligii Naționale.



''U'' are acum opt titluri naționale în palmares, obținute în 2011, 2017 și din 2021 până în 2026, inclusiv.



Clujenii au realizat astfel tripla în acest sezon, după ce au mai câștigat Supercupa României și Cupa României.



Echipa din Oradea rămâne cu trei titluri de campioană (2016, 2018, 2019) și patru finale pierdute la rând în fața lui ''U''.



Orădenii au început finala cu dreptul, câștigând primul meci cu 87-84, dar ''U'' s-a impus în următoarele trei, cu 88-83 în Oradea Arena, cu 103-78 și 74-72 în BTarena.



În meciul al patrulea al finalei, echipa antrenată de Mihai Silvășan conducea cu 73-64 când mai erau patru minute de joc, gazdele câștigând deși nu au mai marcat decât un punct până la ultima sirenă, iar orădenii au reușit opt.



Internaționalul român Daron Russell, care a fost desemnat MVP-ul finalei, a fost cel mai bun jucător al meciului de miercuri, cu 23 de puncte, 5 recuperări și 7 pase decisive. Iverson Latrell Molinar Jones a reușit 17 puncte pentru gazde, iar Mitchell Creek s-a remarcat cu 10 p, 6 rec.



De la orădeni s-au evidențiat Thomas Bropleh, cu 16 p, 4 rec, Emmanuel Nzekwesi, 15 p, 8 rec, Kristopher Jameil Richard, cu 12 p, 3 rec, 3 pd.

AGERPRES