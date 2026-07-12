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Avertisment DNSC pentru turiști: Cum recunoști ofertele false de cazare și cum eviți fraudele la rezervările online
Oferte vară/ Profimedia
Publicat12 iul. 2026, 12:55
SursăRealitatea.Net
În plin sezon al concediilor, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) îi avertizează pe români să fie atenți atunci când își rezervă vacanțele online. Infractorii cibernetici folosesc anunțuri atractive, fotografii furate și presiunea unei plăți rapide pentru a păcăli turiștii.
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