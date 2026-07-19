Advertising
Sport· 2 min citire
Selecționerul Franței, Didier Deschamps, își asumă vina pentru eșecul Franței în fața Angliei
Didier Deschamps
Didier Deschamps și-a asumat întreaga responsabilitate pentru prestația slabă a Franței din prima repriză a meciului cu Anglia, pierdut cu 4-6 în finala mică a Campionatului Mondial 2026, potrivit Reuters.
Citește și
- 07:36Cupa Mondială 2026. Kylian Mbappé, despre înfrângerea suferită în fața Angliei: „Am fost doar oameni, eram complet amețiți”
- 07:10Cupa Mondială 2026. Anglia a cucerit „bronzul” după un meci incredibil cu Franța, în care s-au marcat 10 goluri
- 15:17Cum arată sala „Nadia Comăneci”, inaugurată la Otopeni, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii
- 10:10Fumul incendiilor din Canada pune sub presiune finala Cupei Mondiale. FIFA monitorizează situația
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News