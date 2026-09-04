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Universitatea din București scoate la concurs aproape 6.000 de locuri la admiterea din toamnă

Universitatea din București

Universitatea din București

Scris deStoica Marian
Publicat4 sept. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net

Sesiunea de toamnă vine după o admitere de vară cu un număr record de candidaturi

Universitatea din București (UB) pune la dispoziție peste 5.800 de locuri pentru sesiunea de toamnă a admiterii din 2026, atât pentru programele de licență, cât și pentru cele de masterat, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Pentru studiile de licență sunt disponibile 2.339 de locuri la cele 20 de facultăți ale universității, dintre care 317 sunt finanțate de la bugetul de stat. La masterat sunt scoase la concurs 3.538 de locuri, dintre care 205 la buget.

Pentru programele de masterat didactic sunt disponibile alte 52 de locuri, dintre care două finanțate de la buget.

Candidații se pot înscrie online la concursul de admitere și pot achita online taxa de înscriere, prin formularul pus la dispoziție de Universitatea din București.

Sesiunea de toamnă vine după o admitere de vară cu un număr record de candidaturi la UB. Concurența pentru locurile finanțate de la buget a ajuns la 6,1 candidaturi pe loc pentru programele de licență și la trei candidaturi pe loc pentru masterat.

În sesiunea de vară, Universitatea din București a avut 4.868 de locuri finanțate de la buget pentru studiile de licență și 3.252 pentru programele de masterat.

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