Mașină răsturnată și proiectată în afara șoselei, în Galați. Doi tineri au fost scoși de martori din autoturism

Doi tineri, de 20 și 18 ani, au ajuns la spital după un accident produs miercuri seară pe DN 25, în comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați.
Mașina în care se aflau a fost lovită din spate de un alt autoturism, s-a răsturnat și a ieșit de pe carosabil. Cei doi au fost scoși din mașină de mai mulți șoferi care au oprit la locul accidentului.
Momentul impactului a fost filmat
Accidentul s-a produs în jurul orei 21:30. O cameră de supraveghere a surprins întreaga scenă. În imagini se observă un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani care încetinește pentru a vira la stânga, către o spălătorie auto.
Din spate vine o altă mașină, care circulă cu viteză și lovește autoturismul din față. În urma impactului, cea de-a doua mașină se răstoarnă și este proiectată în afara drumului.
Cei doi tineri au fost scoși din mașină de martori
În autoturismul care s-a răsturnat se aflau șoferul, în vârstă de 20 de ani, și pasagerul său, un tânăr de 18 ani. Cei doi au rămas în interiorul mașinii și au avut nevoie de ajutor pentru a ieși.
Mai mulți conducători auto care au trecut prin zonă au oprit și au intervenit pentru a-i scoate din autoturism. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență din Galați. Medicii au stabilit că starea lor era stabilă, iar cei doi nu au rămas internați.
Șoferul este cercetat penal
Polițiștii au început verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Din primele informații, șoferul care a provocat impactul circula cu viteză și nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul din față.
În acest caz, conducătorul auto este cercetat pentru vătămare corporală din culpă.