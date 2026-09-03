Cum se apără navele din Marea Neagră de dronele rusești

Echipajele navelor de marfă recurg la soluții inedite pentru a minimiza daunele provocate de eventualele atacuri rusești pe mare.
Războiul din Ucraina a transformat Marea Neagră într-o zonă extrem de periculoasă pentru navigația comercială. Din cauza amenințării constante a dronelor — atât aeriene, cât și navale — care vizează frecvent infrastructura portuară și rutele de transport, echipajele navelor civile sunt forțate să se adapteze din mers.
În lipsa unor sisteme de apărare de nivel militar, marinarii recurg la soluții improvizate pentru a-și proteja viețile, dar și mărfurile transportate, demonstrând o ingeniozitate născută din necesitate.
Soluții neconvenționale pentru supraviețuire
Pentru a minimiza impactul unor eventuale explozii, marinarii montează plase groase în jurul suprastructurii navelor și a echipamentelor vitale, sperând ca acestea să blocheze sau să devieze dronele kamikaze.
De asemenea, anvelope din cauciuc sunt atârnate de-a lungul carenei pentru a funcționa ca amortizoare împotriva dronelor de suprafață. Pe punți sunt plasate strategic recipiente mari pline cu apă, care au rolul de a absorbi suflul exploziilor și de a opri fragmentele de șrapnel.
Deși aceste metode pot părea rudimentare în comparație cu tehnologia militară modernă, ele oferă un strat esențial de protecție, atât fizică, cât și psihologică, pentru echipajele aflate în tranzit. Acest fenomen subliniază riscurile severe cu care se confruntă sectorul maritim comercial în regiune, nevoit să opereze sub umbra unui conflict prelungit.
Curajul și adaptabilitatea marinarilor scot în evidență eforturile disperate de a menține deschise rutele comerciale vitale, în ciuda pericolelor tot mai mari.