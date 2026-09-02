Energia se scumpește din nou în 2027. Facturile românilor ar putea crește cu până la 30%

Primele prețuri pentru energia electrică ce va fi livrată în 2027 sunt deja peste nivelurile actuale, iar scenariile privind facturile populației merg de la creșteri de 5% până la 30%. Nici piața gazelor nu oferă motive de liniște, în condițiile în care depozitele sunt mai puțin umplute decât anul trecut, conform Realitatea PLUS.
Românii ar putea scoate din nou mai mulți bani din buzunar pentru energie în 2027. Primele cotații pentru electricitatea care va fi livrată anul viitor indică deja prețuri cu aproximativ 12-14% mai mari decât nivelurile actuale, iar evoluția pieței gazelor aduce la rândul său noi motive de îngrijorare.
Potrivit datelor prezentate de secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, energia pentru 2027 este cotată în jurul valorii de 650 de lei/MWh, față de aproximativ 570 de lei/MWh în prezent. Diferența nu înseamnă însă automat că facturile populației vor crește în aceeași proporție, deoarece prețul final va depinde de evoluția pieței în lunile următoare.
Facturile la curent ar putea crește chiar dacă ai făcut economie. De ce vor plăti românii sume diferite din toamnă
Cu cât s-ar putea scumpi energia electrică în 2027?
Primele tranzacții pentru energia care urmează să fie livrată anul viitor indică o majorare de aproximativ 12-14%. Cotațiile actuale sunt însă doar un prim semnal și se pot modifica în funcție de producția internă, importuri, consum și situația hidrocentralelor.
Un megawatt-oră ar putea ajunge la aproximativ 650 de lei, comparativ cu nivelul actual de circa 570 de lei. Dacă aceste prețuri se mențin, presiunea ar putea ajunge treptat și în facturile consumatorilor.
De ce pune seceta presiune pe prețul energiei?
Una dintre principalele probleme este producția hidro, afectată de situația hidrologică. Autoritățile au decis inclusiv prelungirea stării de alertă pe piața energiei până la 30 septembrie, în contextul dificultăților din sistem.
O producție internă mai mică poate însemna o nevoie mai mare de importuri, iar energia cumpărată din exterior poate fi mai scumpă. În acest fel, vremea și nivelul resurselor de apă pot influența direct costurile din piață și, ulterior, prețurile suportate de consumatori.
Cu cât ar putea crește facturile populației?
Deocamdată nu există o estimare sigură privind impactul asupra facturilor. Scenariile vehiculate pornesc de la o creștere de aproximativ 5%, în timp ce variantele mai pesimiste ajung până la 30%.
Facturile la energie ar putea crește cu până 20% în iarnă
Diferența mare dintre estimări arată cât de multe necunoscute există în acest moment. Prețurile finale vor depinde de producția din România, cantitatea de energie importată, consumul din timpul iernii și evoluția situației regionale. Așadar, o creștere cu 12-14% a prețului energiei tranzacționate pentru 2027 nu înseamnă automat o factură mai mare cu același procent pentru fiecare consumator.
De ce sunt probleme și pe piața gazelor naturale?
Nici situația gazelor nu este lipsită de riscuri. Depozitele sunt în prezent umplute cu peste 10% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar o situație asemănătoare este întâlnită și în alte state europene. Presiunile sunt puse și pe seama dificultăților de aprovizionare din partea unor state exportatoare, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Dacă aprovizionarea rămâne dificilă, iar consumul crește puternic în timpul iernii, prețurile ar putea fi împinse și mai sus.