Livrator nepalez bătut în Cluj: trei români au fost condamnați. Principalul agresor, 9 ani de închisoare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 aug. 2026, 18:18

Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru tentativă la omor calificat și tâlhărie calificată, după ce a lovit cu o bâtă un livrator nepalez în Cluj-Napoca.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nepalezagresiune