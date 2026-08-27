Prețul la motorină aruncă în aer economia: Un fost ministru al Energiei cere intervenția ANAF și ANPC

Publicat 27 aug. 2026, 11:18 Sursă Realitatea.Net

Motorina a atins 10,40 lei/litru, iar efectele se răsfrâng direct asupra transportatorilor și antreprenorilor. Fostul ministru Bogdan Ivan cere controale drastice de la ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței pentru verficarea prețurilor.

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