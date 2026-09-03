Suedez căutat pentru atentate la comandă, prins în România. Ce a găsit DIICOT în locuința lui

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 sept. 2026, 19:51

Un cetățean suedez suspectat că a sprijinit mai multe atentate la comandă în Suedia a fost prins joi în România, după percheziții făcute de DIICOT în București și Otopeni.

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