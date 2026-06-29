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Tragedie la Sânnicolau Mare: o adolescentă de 17 ani a murit înecată

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 29 iun. 2026, 14:36

O fată de 17 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-o baltă din orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș.

Adolescenta intrase în apă pentru a se răcori, însă nu a mai reușit să iasă. Incidentul a fost anunțat polițiștilor pe 28 iunie 2026, în jurul orei 18:57, balta fiind situată în apropierea FNC, pe strada Drumul Morii.

La fața locului au intervenit de urgență polițiști, echipaje medicale și pompieri scafandri. Aceștia au scos-o pe fată din apă, iar personalul medical a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, eforturile salvatorilor nu au avut rezultat, iar decesul adolescentei a fost constatat la fața locului.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conform procedurilor legale aplicate în astfel de situații. Cazul readuce în atenție riscurile scăldatului în locuri neamenajate, mai ales în perioadele de caniculă, când mulți oameni caută metode rapide de răcorire.

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