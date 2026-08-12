Viorel Pașca, după decizia judecătorilor în dosarul Dumbrava: „Prea repede credem lucruri pe care nu le cercetăm”
Viorel Pașca. Foto: Inquam
Viorel Pașca, proprietarul caselor din Dumbrava, județul Bihor, unde erau găzduite persoane în vârstă, bolnave sau fără posibilități, a vorbit la Realitatea PLUS despre decizia judecătorilor și despre acuzațiile formulate de procurori în dosarul care a dus la instituirea sechestrului asupra bunurilor și conturilor sale.
Decizia judectorilor
Motivarea publicată de Curtea de Apel Bucureşti demontează afirmaţiile procurorilor DIICOT din dosarul azilelor ilegale din Bihor, pornind de o analiză detaliată a argumentelor financiare şi logistice. Deşi procurorii au vorbit despre un profit de peste 13,5 milioane de lei obţinut prin exploatarea celor 409 persoane vulnerabile, instanţa a realizat un calcul care a contrazis afirmaţiile anchetatorilor.
"Raportând această sumă (13.556.248,85 lei - n.r.) la perioada analizată, rezultă un cuantum mediu lunar de 199.356 lei. Având în vedere numărul persoanelor identificate la percheziţie şi considerând, cu titlu orientativ, că acesta este numărul mediu de persoane cazate lunar în centre, rezultă o sumă de 498 lei pentru fiecare beneficiar pe lună, respectiv 16,6 lei pe zi", se arată în motivarea instanţei.
Judecătorii au stabilit că această sumă este extrem de mică, fiind insuficientă pentru a acoperi chiar şi nevoile de bază, precum hrana, igiena şi medicamentele.
"Chiar dacă au existat situaţii în care numărul pacienţilor a fost mai mic de 400, inclusiv în ipoteza înjumătăţirii numărului persoanelor cazate, suma aferentă îngrijirii fiecărui pacient este extrem de mică", se mai arată în documentul instanţei.
Magistraţii au arătat că concluziile la care au ajuns procurorii în urma descinderilor şi a colectării materialului de anchetă sunt nerealiste.
"Sumele aflate la dispoziţia inculpaţilor nu erau nicidecum ameţitoare (...) Prin urmare, apare ca nefondată concluzia că aceste sume ar fi generat avantaje financiare sau ar fi condus la îmbogăţirea inculpaţilor", au afirmat judecătorii.
De altfel, ei au comparat aceste cifre cu cele din deciziile luate de Guvern pentru relocarea persoanelor aflate în casele lui Viorel Paşca. Mai exact, pentru şase luni, Guvernul a avut la dispoziţie o sumă mai mare decât ar fi cheltuit Paşca în cinci ani.
Or, atât timp cât Guvernul a considerat că pentru îngrijirea acestor persoane este nevoie de 20 milioane de lei până la sfârşitul anului - aşadar mai puţin de 6 luni... nu se poate susţine că inculpaţii au exploatat aceste persoane în condiţiile în care pentru 68 de luni au avut la dispoziţie 13,5 milioane de lei", se arată în motivarea instanţei.
Viorel Pașca spune că nu putea să se îmbogățească din îngrijirea oamenilor
Pașca susține că motivarea instanței nu a reprezentat o surpriză pentru el și respinge acuzațiile potrivit cărora oamenii găzduiți în casele din Dumbrava ar fi fost lipsiți de libertate sau că el s-ar fi îmbogățit de pe urma lor.
„Păi, acum, pentru mine n-a fost o surpriză ceea ce a spus domnul judecător, pentru că eu știam toate lucrurile astea. Și ca să sintetizez ceea ce spuneați dumneavoastră doar în câteva propoziții, cum să mă îmbogățesc dacă în ultima perioadă, de exemplu, am avut 400 de bolnavi, din care 100 aveau venituri foarte mici. Restul 300 n-aveau nimic. Cum poți să te îmbogățești acolo?
Apoi, e vorba de libertatea de mișcare. Plecau oricând voiau. Au fost liberi să plece. Și nu doar că erau liberi să plece, îi duceam eu cu mașina. Îi duceam în gară, unde doreau ei să plece, acolo îi duceam. Cum să se pună problema că n-au avut libertate de mișcare? Deci astea sunt lucruri pe care le-au inventat, alături de multe alte lucruri, care le-au inventat și le-au spus despre mine, iar, din păcate, multe televiziuni m-au acuzat pe nedrept.
Nicio problemă, nu am pățit nimic că m-au acuzat ei, că nici nu-mi pasă. Ideea e doar că prea repede credem lucruri pe care nu le cercetăm. Oameni care n-au fost niciodată la Dumbrava au început să-și dea cu părerea. Asta e greu de înțeles.”
Pașca spune că statul ar putea să îi ceară plata cheltuielilor din dosar
În discuție a fost adusă și operațiunea desfășurată de autorități în momentul în care au fost formulate acuzațiile. Pașca a fost întrebat despre costurile acesteia și despre cine ar urma să suporte cheltuielile. El afirmă că procurorii au cerut ca aceste costuri să fie suportate de el.
„Eu o să plătesc. Așa au spus că eu trebuie să plătesc tot. Așa au cerut procurorii. Procurorii au spus că și desfășurarea de forțe și toate cheltuielile pe care le-a avut statul cu procesul ăsta vor trebui plătite de mine.”
Sechestrul urmează să fie analizat din nou
Viorel Pașca spune că încă nu știe dacă măsura sechestrului va fi ridicată sau menținută. O decizie în acest sens este așteptată vineri, potrivit declarațiilor sale.
În același timp, el a vorbit despre situația persoanelor care au fost găzduite la Dumbrava și despre audierile acestora în cadrul anchetei.
„Vineri așteptăm decizia dacă ridică sau menține sechestru. Deci de acolo nu știm. În ce privește bolnavii, o parte, dar despre asta nu se mai vorbește, la unul din spitalele din Bihor au murit cinci, dar nu se mai spune despre asta. Dar nu-i vina spitalului că au murit, pentru că era bolnav. Dar vreau să spun că nu se mai vorbește despre asta.
Sunt interogați, nu știu dacă ăsta e cuvântul potrivit, domnul avocat poate să spună mai corect, o mare parte dintre bolnavi. Audiați. Se audiază aproape în fiecare zi foarte mulți bolnavi și asta e destul de greu pentru domnul avocat, că trebuie să se împartă în programate de județe din țară, să asiste la audieri.
Până acum nu s-a stabilit sau n-a apărut niciun bolnav care să fi spus că e sechestrat sau știu eu, chestii din astea. Dar așa cum spuneam, ați văzut ultimul bolnav, omul acela a stat paisprezece ani la Dumbrava. În cartea de identitate avea domiciliu Dumbrava. Și eu mă întreb retoric, în baza cărei legi a fost ridicat de la Dumbrava împotriva voinței lui? Nu mi se pare normal.
Ca să nu mai vorbim apoi că o parte dintre bolnavii cei fără discernământ, tot la insistențele statului român, am acceptat în cele din urmă să fiu tutore, eu, primăriile din zonă, și nu înțeleg cum dacă sunt tutore, îl ia, îl duc, mă rog, acum s-au trezit că le-au expirat buletinele, sau cărțile provizorii de identitate, și nu le mai pot face cărți de identitate provizorie că trebuie să semnez eu. Deci e ciudat ceea ce se întâmplă.”
Viorel Pașca susține că la Dumbrava nu au existat „azile”
Întrebat dacă a făcut demersuri pentru reluarea activității și pentru intrarea în legalitate, precum și dacă parlamentarii care l-au contactat au făcut pași pentru modificarea legislației, Pașca a respins ideea că ar fi administrat azile.
El susține că imobilele din Dumbrava erau case de locuit și că persoanele care locuiau acolo aveau documentele necesare pentru a-și stabili reședința sau domiciliul.
„Eu sunt convins că am fost în legalitate și la ce mă refer. Toate televiziunile și toată lumea vorbește despre azile ilegale. Eu niciodată n-am avut niciun azil. Au fost case de locuit. Așa scrie în cartea funciară. Case de locuit. Acolo locuiau oameni ca cei pe care i-am văzut în imagine, cu acte în regulă, adică aveau reședința acolo sau chiar carte de identitate cu domiciliul acolo la casele respective.
Ei locuiau acolo ca și oricare alt cetățean. Deci nu erau azile. Deci nu trebuia autorizație să stea oamenii aceia acolo. Asta a fost invenția lor că sunt azile ilegale. Eu niciodată n-am avut statut de azil sau așa mai departe.
Ce acte să fac? Eu nu pot să fac nimic, nu pot să mișc nimic, atâta timp cât se derulează procesul pentru a nu fi acuzat de alte cele.”
Cum spune că se descurcă după instituirea sechestrului
Viorel Pașca a fost întrebat și din ce își asigură în prezent traiul, în condițiile în care susține că toate conturile sale sunt puse sub sechestru.
El afirmă că a primit ajutor din partea unor persoane fizice, care i-au adus alimente și bani și l-au sprijinit inclusiv pentru achitarea facturilor și a datoriilor.
„Încă îmi aduc oamenii alimente, îmi aduc bani, mi-au adus oameni, oameni normali, oameni de rând, din toate religiile. Spun asta pentru că am fost acuzați, mă rog, se spunea că ne ajută ăia sau ăia. Ne-a ajutat toată lumea din toate confesiunile religioase, oameni care au venit, ne-au adus bani, ne-au ajutat să plătim o mare parte din datoriile pe care le aveam. Datorii, noi n-am fost niciodată datori, dar acum punând sechestru pe conturi. Au venit oameni și ne-au dat bani ca să putem plăti facturile. Am plătit aproape tot, mai avem ceva de plătit și gata. După aia va fi mai ușor. Totul de la diferite persoane fizice.”
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