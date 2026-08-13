Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg

Seceta din această vară afectează sever râurile și pâraiele din mai multe regiuni ale Europei, inclusiv cursuri de apă care, potrivit observațiilor locale, nu secaseră niciodată până acum.
Specialiștii citați de publicația Le Monde avertizează că astfel de episoade ar putea deveni mult mai frecvente în următoarele decenii.
Peste 40% dintre micile cursuri de apă monitorizate în Franța au probleme de debit
La sfârșitul lunii iulie, puțin peste 40% dintre cursurile mici de apă urmărite de Oficiul Francez pentru Biodiversitate prezentau întreruperi ale curgerii sau secaseră complet.
Este o situație fără precedent pentru această perioadă a anului de la înființarea, în 2012, a rețelei de monitorizare.
Problemele nu sunt limitate însă la Franța. Situații grave sunt raportate în mai multe state europene, inclusiv în estul Marii Britanii, nordul Italiei, Slovacia și Croația.
Râurile mici, cele mai vulnerabile
O atenție specială este acordată cursurilor mici de apă, care reprezintă între 75% și 80% din rețeaua hidrografică a Franței.
Situația acestora s-a deteriorat puternic începând de la jumătatea lunii mai. Unele râuri care, din memoria comunităților locale, nu secaseră niciodată au ajuns să nu mai aibă deloc apă curgătoare.
În alte cazuri, porțiunile uscate sunt mult mai lungi decât în trecut, iar perioadele fără debit tind să se prelungească.
Acest fenomen este deosebit de important pentru ecosisteme, deoarece râurile și pâraiele mici au un rol major în menținerea biodiversității și în funcționarea rețelelor hidrologice.
Vara lui 2026, posibilă imagine a anului 2050
Proiecțiile hidroclimatice indică faptul că multe râuri europene vor începe să sece mai devreme în timpul anului și vor rămâne fără apă pentru perioade tot mai lungi.
În acest context, specialiștii consideră că vara extrem de uscată din acest an ar putea oferi o imagine a condițiilor care vor deveni obișnuite în jurul anului 2050.