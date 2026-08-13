Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg

Publicat 13 aug. 2026, 08:42 Sursă realitatea.net

Seceta din această vară afectează sever râurile și pâraiele din mai multe regiuni ale Europei, inclusiv cursuri de apă care, potrivit observațiilor locale, nu secaseră niciodată până acum.

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