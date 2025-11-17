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Românii caută reducerile de Black Friday la carne

Românii caută reducerile de Black Friday la carne

Românii caută reducerile de Black Friday la carne

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 17 nov. 2025, 11:25

Haosul din țara lui Bolojan

Scumpirile din ultima vreme îi determină pe comercianți să recurgă la fel și fel de metode pentru a-și vine marfa. Proprietarul unei carmangerii a anunțat reduceri de Black Friday.

Acesta spune că astfel va veni în ajutorul oamenilor care în mod normal nu își permit să cumpere la preț întreg. Reducerile sunt valabile pentru orice preparat din carne.

Black Friday la carnea de porc

„Black Friday la carne... tot ce înseamnă carne, produse din carne de porc, vită carne de pui.”, zic oamenii.

Proprietarul magazinului spune că a recurs la această metodă, după ce în ultimele luni cu greu și-a vândut marfa. Mulți vin se uită, întreabă de preț și pleacă, sau cumpără bucățele mici.

„Am aplicat și eu cum aplică toată lumea in marile magazine Black Friday. De ce nu și la o carmangerie?

Clienții au rămas plăcut impresionați. Chiar s-au bucurat.”, spune proprietarul unei carmangerii.

Mulți dintre clienții carmangeriei sunt pensionari care se bucură acum de reduceri și spun că astfel își permit să facă provizii pentru sărbători.

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