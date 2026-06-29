Peștele-iepure bagă spaima în turiștii din Grecia. Autoritățile iau primele măsuri împotriva speciei invazive

Publicat 29 iun. 2026, 14:10 Sursă realitatea.net

Autoritățile din Grecia au anunțat primele măsuri pentru limitarea peștelui-iepure, o specie invazivă care s-a răspândit în Marea Mediterană și care provoacă probleme tot mai mari în zonele turistice și în comunitățile de pescari.

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