Maduro, declarație șocantă în fața judecătorilor din New York: s-a prezentat drept „președintele Venezuelei” și a fost oprit pe loc

Serviciile de informații americane ar fi transmis administrației de la Washington că stabilitatea Venezuelei nu poate fi menținută de opoziție, ci doar de persoane provenite din interiorul fostului regim Maduro.
Potrivit acestor evaluări, un raport al CIA ar fi influențat decizia președintelui Donald Trump de a sprijini instalarea vicepreședintei Delcy Rodríguez, care a depus între timp jurământul pentru a prelua interimar conducerea statului.
În acest context tensionat, fostul lider de la Caracas, Nicolás Maduro, a ajuns în fața instanței din New York, unde a avut loc prima sa audiere oficială. Acolo, Maduro a susținut că este în continuare șeful statului venezuelean, a pledat nevinovat și s-a autodeclarat „prizonier de război”.
În doar câteva zile, Maduro a trecut de la viața luxoasă dintr-un palat prezidențial la statutul de inculpat escortat în cătușe, sub atenția presei internaționale. Accesul camerelor de filmat nu a fost permis în sala de judecată, însă corespondenții prezenți au relatat momentele tensionate ale audierii.
Martha Kelner, jurnalist Sky News, a descris atmosfera din tribunal: „Nu au fost permise camere de luat vederi în sala de tribunal, dar eu am fost acolo, la câțiva metri de Nicolas Maduro. Atmosfera a fost dramatică. Înainte să-l văd, l-am auzit urând tuturor de mai multe ori „un an bun” pe când intra în sală.”
Potrivit relatării, momentul-cheie a venit atunci când judecătorul i-a cerut fostului lider să își confirme identitatea.
„Judecătorul i-a cerut să-și confirme identitatea. Răspunsul lui a fost „Sunt Nicolas Maduro Mores, președintele Venezuelei, pe 3 ianuarie, am fost răpit din casa mea din Caracas.” Judecătorul l-a întrerupt spunându-i că va veni clipa în care se va discuta despre asta, dar în acel moment voia doar ca el confirme că este Nicolas Maduro Mores”, a relatat Martha Kelner.
Declarația lui Maduro a fost întreruptă imediat de instanță, judecătorul precizând că aspectele politice invocate nu fac obiectul procedurii respective, audierea concentrându-se strict pe identificarea inculpatului și pe pașii legali următori.