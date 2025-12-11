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Haos în Sibiu: sute de elevi și profesori scoși afară! Miros puternic de gaz în școală
Haos în Sibiu: sute de elevi și profesori scoși afară! Miros puternic de gaz în școală
Haos în Sibiu: sute de elevi și profesori scoși afară! Miros puternic de gaz în școală
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