Social· 1 min citire

Haos în Sibiu: sute de elevi și profesori scoși afară! Miros puternic de gaz în școală

Haos în Sibiu: sute de elevi și profesori scoși afară! Miros puternic de gaz în școală

Haos în Sibiu: sute de elevi și profesori scoși afară! Miros puternic de gaz în școală

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 11 dec. 2025, 17:23

Haos în Sibiu: sute de elevi și profesori scoși afară! Miros puternic de gaz în școală

Peste 900 de elevi și cadre didactice de la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu au fost evacuați joi dimineață, după ce în clădire s-a declanșat alarma de gaz. Mirosul puternic a fost sesizat în jurul orei 10, atât la parter, cât și pe holurile liceului, iar personalul a apăsat butonul de avertizare.

Pentru siguranță, pompierii au trimis la fața locului o autospecială și un echipaj SMURD. Echipele de intervenție au verificat instalările și au descoperit scurgeri la rețeaua de alimentare, motiv pentru care furnizarea gazului a fost oprită complet, până la remedierea defecțiunilor. Autoritățile au anunțat că, din cauza situației, elevii vor face cursurile de vineri în sistem online.

Aproape în același timp, și angajații Prefecturii Sibiu, aflată în apropiere, au ieșit din clădire după ce au simțit miros de gaz. În total, 75 de persoane au fost evacuate, însă verificările nu au arătat nicio pierdere pe instalație.

Specialiștii cred că mirosul ar fi provenit dintr-un canal, unde s-ar fi înregistrat depășiri minore ale concentrației. Măsurători suplimentare vor fi făcute vineri dimineață, pentru siguranța personalului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gazeSibiualarma

Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe