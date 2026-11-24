Publicat 24 nov. 2026, 10:25 Sursă Realitatea.net

Caz cutremurător în localitatea Rogojeni, județul Galați, unde doi soți, în vârstă de 74 și 77 de ani, ambii imobilizați la pat, și-au pierdut viața în urma unui incident violent în familie. Principalul suspect este chiar fiul celor doi, un bărbat de 54 de ani, cunoscut, potrivit surselor din anchetă, cu probleme legate de consumul de alcool. Deși tragedia s-a petrecut în urmă cu câteva zile, abia acum a ieșit la iveală faptul că este vorba despre o crimă.

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