Publicat 24 nov. 2026, 11:38 Actualizat 24 nov. 2026, 11:40

Cancerul de prostată este una dintre afecțiunile care pot evolua în tăcere, fără simptome evidente în stadiile inițiale. Un aspect important, mai puțin cunoscut de public, este explicat de dr. Mihai Dobra, medic primar urolog și doctor în științe medicale, într-un dialog la Realitatea Plus.

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