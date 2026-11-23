Aplicația RO Wallet va permite prezentarea digitală a buletinului și permisului de conducere din 2027. Versiunea beta este programată pentru decembrie 2026.
Guvernul a anunțat calendarul de implementare al aplicației RO Wallet, varianta românească a portofelului european pentru identitate digitală. Lansarea oficială este prevăzută pentru februarie 2027, iar până atunci, pe 22 decembrie 2026, utilizatorii vor avea acces la o versiune beta destinată unui grup restrâns de persoane.
La lansare, aplicația va funcționa pe sistemele de operare Android și iOS. Utilizatorii vor putea accesa datele de identificare personală, permisul de conducere în format digital și informațiile privind domiciliul și reședința. O funcție specifică va permite verificarea vârstei, demonstrând de exemplu că o persoană a împlinit 18 ani, fără ca operatorul să primească automat adresa sau codul numeric personal (CNP).
Accesul inițial este rezervat deținătorilor cărții electronice de identitate. Aceștia se pot înrola de la distanță, prin citirea cipului documentului cu tehnologia NFC și introducerea codului PIN. Persoanele care folosesc încă buletinul clasic nu vor putea parcurge procedura online; înrolarea lor este programată pentru trimestrul al treilea din 2027 și va necesita verificarea identității în prezență fizică, potrivit informațiilor publicate de News.ro.
Funcționalități viitoare
Din februarie 2027 vor fi adăugate treptat noi servicii. Printre acestea se numără semnătura electronică bazată pe certificat calificat și integrarea unor atestate electronice de atribute. Pe termen lung, proiectul prevede includerea cardului de sănătate sau a diplomelor de studii, aceste documente făcând parte din direcțiile de dezvoltare, nu din lista funcțiilor disponibile la lansare.
Utilizarea aplicației RO Wallet nu va fi obligatorie, iar documentele fizice vor rămâne valabile. Conform site-ului oficial al proiectului, utilizatorul va decide în fiecare situație ce date transmite, asigurând controlul asupra informațiilor personale dezvăluite.