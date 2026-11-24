Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, efectuează marți, 24 noiembrie, o vizită oficială în România, în cadrul căreia are programate întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Luca Niculescu. Vizita are o importanță diplomatică deosebită, fiind prima deplasare oficială în România a unui premier armean după anul 2011.
În prima parte a zilei, Nikol Pașinian va fi primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Discuțiile dintre cei doi oficiali vor viza consolidarea relațiilor dintre București și Erevan, cooperarea regională și evoluțiile din regiune.
Un alt subiect important al întrevederii îl reprezintă sprijinul acordat de România pentru apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.
Nikol Pașinian se întâlnește cu premierul României, Luca Niculescu
Agenda vizitei oficiale continuă la Palatul Victoria, unde șeful Guvernului armean va avea o întrevedere cu prim-ministrul României, Luca Niculescu.
Discuțiile vor fi urmate de declarații comune de presă, în cadrul cărora cei doi oficiali vor putea prezenta principalele concluzii ale întâlnirii și direcțiile de cooperare dintre cele două state.
Potrivit informațiilor oficiale, premierul Armeniei are programată și o întrevedere cu președintele Senatului, Mircea Abrudean.
România și Armenia marchează 35 de ani de relații diplomatice
Vizita lui Nikol Pașinian are loc într-un moment simbolic pentru relațiile dintre România și Armenia. Pe 17 decembrie 2026 se împlinesc 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.
Relațiile bilaterale se bazează pe legături istorice, respect reciproc și valori comune, iar cooperarea politică și regională reprezintă teme importante pe agenda dialogului dintre cele două state.
Prin această vizită, România și Armenia își reafirmă interesul pentru dezvoltarea colaborării diplomatice și consolidarea parteneriatului bilateral, inclusiv în contextul apropierii Armeniei de Uniunea Europeană.