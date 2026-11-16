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Social· 1 min citire
Dezbaterile despre unirea administrativă a Galățiului cu Brăila stârnesc umor pe rețelele sociale
Populație Galați și Brăila
Publicat16 nov. 2026, 13:37
Sursărealitatea.net
Discuțiile privind reorganizarea administrativă a României au reaprins rivalitatea umoristică dintre gălățeni și brăileni pe Facebook și TikTok, transformând rețelele sociale într-un spațiu de schimbul de replici ironice.
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