Galați: ridicarea noilor abonamente de parcare de reședință începe pe 16 noiembrie

Primăria Municipiului Galați anunță că ridicarea noilor abonamente de parcare de reședință începe pe 16 noiembrie 2026. Documentele vor fi valabile trei ani, începând cu 1 ianuarie 2027.
Eliberarea documentelor se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Galați, situat pe strada Domnească nr. 54. Măsura privește titularii care au beneficiat de prelungirea abonamentelor de parcare de domiciliu și reședință.
Conform informațiilor transmise de municipalitate, noile abonamente intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2027. Valabilitatea acestora este de trei ani.
Program și obligații financiare
Cetățenii care au obținut prelungirea se pot prezenta la sediul Primăriei pentru a ridica documentele, conform programului publicat de instituție.
Achitarea tarifului aferent abonamentului de parcare rămâne o obligație anuală. Plata trebuie efectuată în perioada 1 ianuarie – 31 martie pentru ca titularii să își păstreze dreptul de utilizare a locului de parcare atribuit.