Concurs directori de școli 2026: Proba de competențe are loc marți, în 42 de centre

Concursul pentru directorii de școli continuă pe 13 octombrie cu proba de competențe. Află cum se desfășoară testul și care este calendarul examenelor din 2026.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat continuă marți, 13 octombrie, cu proba de evaluare a competențelor. La această etapă participă candidații ale căror dosare au fost validate, iar rezultatele sunt așteptate în aceeași zi.
Potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării, au fost validate 7.035 de candidaturi, cu 8.491 de opțiuni pentru posturile scoase la concurs.
Cum se desfășoară proba de competențe pentru directorii de școli
Evaluarea se realizează digital, printr-un test grilă cu 20 de întrebări, care trebuie rezolvat în maximum 60 de minute. Testul verifică trei tipuri de abilități: raționament verbal, raționament numeric și raționament logic.
Pentru promovare, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6. Proba este eliminatorie, iar punctajul nu intră în calculul mediei finale. Rezultatul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la comunicare.
Calendarul concursului pentru director și director adjunct
Următoarea etapă este proba scrisă, programată pentru 20 octombrie 2026. Ulterior, între 21 octombrie și 4 noiembrie, vor fi evaluate proiectele manageriale și planurile de acțiune. Interviurile sunt prevăzute pentru perioada 12–27 noiembrie.
Rezultatele finale ale concursului pentru funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar de stat sunt programate pentru 9 decembrie 2026.
În județul Buzău, organizarea concursului a fost suspendată în urma unei hotărâri judecătorești, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.