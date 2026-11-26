Publicat 26 nov. 2026, 13:41 Sursă realitatea.net

Manifestările religioase dedicate Sfântului Apostol Andrei se desfășoară la Galați între 27 și 30 noiembrie 2026, cu procesiuni cu Sfinte Moaște și slujbe arhierești la Catedrala Arhiepiscopală.

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