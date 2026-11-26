Manifestările religioase dedicate Sfântului Apostol Andrei se desfășoară la Galați între 27 și 30 noiembrie 2026, cu procesiuni cu Sfinte Moaște și slujbe arhierești la Catedrala Arhiepiscopală.
Arhiepiscopia Dunării de Jos a publicat programul evenimentelor organizate ocazional prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al municipiului Galați și al eparhiei. Activitățile religioase se vor desfășura pe parcursul a patru zile, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.
Programul începe vineri, 27 noiembrie 2026, la ora 16:00, cu pornirea simultană a patru procesiuni religioase către catedrală. Acestea vor transporta Sfintele Moaște spre locul de cinstire.
Aceeași zi continuă la ora 18:00, în Catedrala Arhiepiscopală, cu oficierea Slujbei Privegherii și a Sfintei Liturghii arhierești. Răspunsurile liturgice vor fi asigurate de monahii și monahiile din mănăstirile cuprinse în eparhia Dunării de Jos.
Slujba principală și închinarea la moaște
Sfânta Liturghie arhierească va fi oficiată luni, 30 noiembrie 2026, începând cu ora 09:00. La slujbă vor participa Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și ierarhii invitați.
În timpul celor patru zile de sărbătoare, credincioșii din județele Galați și Brăila pot veni la închinare la Sfintele Moaște. Acestea vor fi așezate spre cinstire pe un baldachin special amenajat în apropierea Catedralei Arhiepiscopale.