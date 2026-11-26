Publicat 26 nov. 2026, 12:21 Sursă realitatea.net

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat restricții de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată peste 7,5 tone, valabile între 29 noiembrie și 1 decembrie.

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