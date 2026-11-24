Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat marți, 24 noiembrie, după detectarea unei ținte aeriane la nord de brațul Chilia. Locuitorii din Galați și Tulcea au primit mesaje RO-Alert.
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a identificat, în cursul zilei de marți, o țintă aeriană situată la nord de brațul Chilia, în spațiul aerian al Ucrainei.
În urma acestei detecții, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru monitorizarea situației.
Alertarea populației
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 14:37, potrivit informării Ministerului Apărării Naționale. Locuitorii municipiului Galați au primit, de asemenea, o avertizare RO-Alert în contextul situației aeriene din apropierea graniței.
Reprezentanții MApN au precizat că vor reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației.