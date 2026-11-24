Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 15:13

Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat marți, 24 noiembrie, după detectarea unei ținte aeriane la nord de brațul Chilia. Locuitorii din Galați și Tulcea au primit mesaje RO-Alert.

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