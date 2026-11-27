Florin Salam ar fi povestit anchetatorilor despre presiunile exercitate de frații Cămătaru, spunând că a trăit o viață de groază și că accepta să cânte fără remunerație de frica consecințelor.
Informațiile provin dintr-o conversație înregistrată prin supraveghere tehnică în dosarul în care sunt vizați frații Nuțu și Sile Cămătaru, conform Antena 3 CNN. Artistul le-ar fi explicat oamenilor legii că, în trecut, îi era teamă să refuze anumite solicitări, motiv pentru care își schimba programul și renunța la evenimente pentru care avea deja contracte.
În acest proces sunt vizați mai mulți maneliști. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, una dintre metodele folosite ar fi fost chemarea artiștilor să cânte fără remunerație. În situațiile în care primeau bani, aceștia i-ar fi fost luați, inclusiv sumele obținute din dedicații.
Salam ar fi menționat că accepta să meargă la petreceri chiar dacă acest lucru îi afecta înțelegerile cu alți organizatori. Uneori, i s-ar fi cerut prezența doar pentru o perioadă scurtă, prin formulări precum: „Bine domne, hai măcar o juma de oră”.
Deși situația s-ar fi îmbunătățit în comparație cu anii trecuți, artistul nu ar considera că a scăpat definitiv de aceste presiuni. El ar fi precizat că problemele nu mai au aceeași amploare, însă nu au dispărut complet.
Într-un alt pasaj al discuției, manelistul ar fi rezumat perioada prin care a trecut printr-o mărturisire tulburătoare: „Am trăit o viață de groază”.