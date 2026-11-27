Controale ANSVSA în adăposturile de câini din România: amenzi de 48.000 de lei
Adăposturi de câini
ANSVSA a verificat 180 de adăposturi de câini din România. Au fost aplicate amenzi de 48.000 de lei, iar două unități au avut activitatea suspendată.
Nereguli importante au fost descoperite în adăposturile de câini din România, în urma unei ample acțiuni de verificare desfășurate de inspectorii sanitar-veterinari. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat sancțiuni în valoare totală de 48.000 de lei și a dispus suspendarea activității a două adăposturi pentru animale.
Controalele au vizat condițiile de cazare și îngrijire a câinilor, respectarea normelor de igienă, identificarea animalelor prin microcipare, precum și modul în care sunt gestionate programele de adopție.
ANSVSA a verificat 180 de adăposturi de câini din țară
În perioada 27 octombrie – 19 noiembrie 2026, inspectorii ANSVSA au desfășurat o campanie națională de control în 180 dintre cele 187 de adăposturi publice și private autorizate sanitar-veterinar din România.
În urma verificărilor, autoritățile au aplicat 11 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor ridicându-se la 48.000 de lei. Totodată, au fost emise două ordonanțe de suspendare a activității.
Acțiunea a urmărit identificarea problemelor care pot afecta sănătatea și bunăstarea câinilor găzduiți în aceste unități.
Două adăposturi din Vrancea și Tulcea au primit ordin de suspendare
Printre măsurile dispuse de inspectorii sanitar-veterinari se numără suspendarea activității a două societăți care administrează adăposturi de câini.
Este vorba despre Vetmedan SRL, din localitatea Suraia, județul Vrancea, și C&C Vet Grup SRL, din localitatea Dăeni, județul Tulcea.
Chiar dacă activitatea celor două unități a fost suspendată, operatorii au obligația să asigure în continuare toate condițiile necesare pentru animalele aflate în adăposturi. Acestea trebuie să beneficieze de hrană, apă și asistență medicală veterinară.
De asemenea, reprezentanții unităților au fost îndemnați să intensifice demersurile pentru identificarea unor familii dispuse să adopte câinii și să informeze instituțiile competente despre orice situație care ar putea pune în pericol animalele.
Ce nereguli au fost descoperite în adăposturile pentru câini
Verificările efectuate la nivel național au scos la iveală mai multe deficiențe privind infrastructura, igiena și evidența animalelor.
Printre problemele constatate de inspectorii ANSVSA se numără:
Boxe fără identificare corespunzătoare sau fără panouri de individualizare;
Probleme ale infrastructurii care îngreunează evacuarea dejecțiilor;
Cuști deteriorate, care necesită lucrări de renovare;
Deficiențe privind curățarea și dezinfectarea recipientelor pentru hrană și apă;
Registre și fișe individuale ale animalelor care nu erau actualizate;
Întârzieri în microciparea câinilor și înregistrarea acestora în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân (RECS);
Promovarea insuficientă a programelor de sterilizare și adopție.
Aceste deficiențe evidențiază probleme atât în ceea ce privește condițiile de adăpostire, cât și administrarea și monitorizarea animalelor.
ANSVSA a desfășurat două campanii naționale de control în 2026
Acțiunea din toamnă reprezintă a doua campanie amplă de verificări organizată de ANSVSA în cursul anului 2026.
Prima etapă s-a desfășurat în perioada 30 martie – 3 aprilie, când inspectorii au verificat 176 dintre cele 185 de adăposturi autorizate la acel moment.
În urma controalelor din primăvară, au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 64.500 de lei. De asemenea, autoritățile au emis două ordonanțe de suspendare a activității și o ordonanță de interzicere a activității.
Potrivit ANSVSA, verificările fac parte dintr-o strategie de controale încrucișate, stabilită în urma sesizărilor primite și a problemelor semnalate inclusiv în mass-media.
Pe lângă aceste campanii speciale, inspectorii sanitar-veterinari efectuează controale trimestriale, conform unui calendar anual, dar și verificări inopinate atunci când situația o impune.
Protecția câinilor fără stăpân necesită implicarea autorităților și a societății civile
ANSVSA atrage atenția că gestionarea problemei câinilor fără stăpân nu reprezintă exclusiv responsabilitatea autorităților centrale și locale.
În comunicarea instituției este amintită și hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 26 iulie 2011, pronunțată în cauza Georgel și Georgeta Stoicescu împotriva României.
Autoritatea subliniază importanța implicării asociațiilor și organizațiilor pentru protecția animalelor în identificarea soluțiilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
Adopțiile, sterilizarea și respectarea condițiilor legale de adăpostire reprezintă componente esențiale pentru îmbunătățirea situației animalelor și prevenirea abandonului.
Rezultatele celor două campanii de control din 2026 arată că respectarea normelor sanitar-veterinare în adăposturile de câini rămâne un domeniu care necesită supraveghere constantă și măsuri ferme din partea autorităților.
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News