Ce sfânt este sărbătorit astăzi în calendarul ortodox

De la persecuțiile din Italia la propovăduirea în Bitinia, episcopul care a sfidat moartea pentru credința creștină
Astăzi, 12 septembrie, în calendarul ortodox este sărbătorit Sfântul Mucenic Autonom. A trăit în perioada împăratului Dioclețian, recunoscut pentru persecuțiile sângeroase îndreptate împotriva creștinilor.
Originar din Italia, el slujea ca episcop, dar din cauza asupririlor a fost nevoit să părăsească ținutul natal și să se refugieze în Bitinia, o regiune din Asia Mică. Acolo, s-a stabilit în localitatea Soreus, unde a fost găzduit de un om credincios pe nume Corneliu. Prin viața sa curată și predicile pline de har, ierarhul a reușit să convertească un număr impresionant de păgâni la creștinism, zidind chiar și o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail, iar pe Corneliu l-a hirotonit diacon și, ulterior, preot, potrivit crestinortodox.ro.
Jertfa supremă în fața altarului
Mânia păgânilor a atins punctul culminant după ce un grup de creștini, proaspăt convertiți, le-a distrus idolii în timpul unei sărbători păgâne. Dorind să se răzbune, mulțimea furioasă a năvălit în biserica Sfântului Arhanghel Mihail exact în momentul în care Sfântul Autonom săvârșea Sfânta Liturghie.
Fără milă, l-au lovit cu pietre și cu toiege, ucigându-l chiar în sfântul altar. Sângele său a sfințit astfel lăcașul de cult, transformându-l într-un martir venerat. La scurt timp, la mormântul său s-au vindecat mulți bolnavi, iar moaștele i-au fost descoperite întregi, devenind un simbol al credinței neclintite.