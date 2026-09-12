Ana Maria Păcuraru: SUA și Ucraina pregătesc negocieri cu Rusia. Anunțul lui Zelenski

Publicat 12 sept. 2026, 08:09 Actualizat 12 sept. 2026, 08:11 Sursă Realitatea PLUS

Statele Unite și Ucraina pregătesc posibile negocieri de pace trilaterale cu Rusia. Acesta este anunțul făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski.

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