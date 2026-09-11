Grindeanu, atacuri în rafală la USR-Bolojan: „Am fost victimele unui contabil CAP. Nu vreau să fim tineri frumoși și liberi și cu luminițe aprinse la telefoane”

Publicat 11 sept. 2026, 10:42 Sursă Realitatea.Net

Sorin Grindeanu a lansat o rafală de atacuri la adresa cuplului „de nedespărțit”, Bolojan-USR, de la tribuna întâlnirii Tineretului Social Democrat (TSD) de la Neptun. Liderul PSD le-a transmis tinerilor membri ai partidului că nu îi vrea „tineri frumoși și liberi, cu luminițe aprinse la telefoane”, o referire directă la mitingurile organizate de USR și simpatizanții săi.

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