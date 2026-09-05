Emisarii americani Witkoff și Kushner au sosit la Moscova pentru discuții cu Putin privind oprirea războiului din Ucraina

Publicat 5 sept. 2026, 14:57 Actualizat 5 sept. 2026, 15:11 Sursă Realitatea.Net

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit la Moscova pe 5 septembrie, într-o vizită menită să impulsioneze eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului din Ucraina, potrivit agenției TASS. Vizita marchează o nouă etapă în încercarea Washingtonului de a relansa discuțiile de pace, blocate în ultimele luni.

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