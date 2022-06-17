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Activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii gălățeni

17 iun. 2022, 16:08
Activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii gălățeni

Activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii gălățeni

Realitatea de GalatiArticol scris de Realitatea de Galati

Siguranța online și pericolele care pot fi întâlnite pe Internet

Polițistii de prevenire și  specialiștii din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane au discutat astăzi cu tinerii, copiii și  părinții aflați  în  zona centrală a orașului, despre siguranța online și pericolele care pot fi întâlnite pe Internet.

Cu relaxarea specifică  vacanței, a fost abordată și tema alegerilor responsabile pe care fiecare trebuie să le facă  atunci cand se află în fața unor tentații, indiferent de vârstă.

Pentru o vară în siguranță, astfel de acțiuni vor fi desfășurate pe toată  perioada vacanței.

Sursa: Realitatea de Galati

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