Activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii gălățeni
Activități informativ-preventive desfășurate de polițiștii gălățeni
Siguranța online și pericolele care pot fi întâlnite pe Internet
Polițistii de prevenire și specialiștii din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane au discutat astăzi cu tinerii, copiii și părinții aflați în zona centrală a orașului, despre siguranța online și pericolele care pot fi întâlnite pe Internet.
Cu relaxarea specifică vacanței, a fost abordată și tema alegerilor responsabile pe care fiecare trebuie să le facă atunci cand se află în fața unor tentații, indiferent de vârstă.
Pentru o vară în siguranță, astfel de acțiuni vor fi desfășurate pe toată perioada vacanței.
Sursa: Realitatea de Galati
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