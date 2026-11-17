Advertising
Sanatate· 1 min citire
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Galați recrutează medici în neurologie și psihiatrie pediatrică
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Galați
Publicat17 nov. 2026, 13:27
Sursărealitatea.net
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” din Galați recrutează medici specialiști și rezidenți în Neurologie Pediatrică și Psihiatrie Pediatrică, specialități considerate deficitare.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News