Președintele Israelului vine în România. Isaac Herzog va fi primit la Cotroceni și va vorbi în Parlament

Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, va efectua o vizită oficială în România, la invitația președintelui Nicușor Dan. Liderul israelian va fi primit luni, 29 iunie 2026, la Palatul Cotroceni, unde va avea întrevederi cu șeful statului român.
Vizita are loc și în contextul ceremoniilor dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iași. Isaac Herzog va participa la aceste ceremonii și urmează să se adreseze, luni după-amiază, plenului Camerelor reunite ale Parlamentului.
Întâlnire la Palatul Cotroceni
Potrivit Administrației Prezidențiale, primirea președintelui Isaac Herzog la Palatul Cotroceni este programată luni, la ora 10:00. Cei doi șefi de stat vor avea convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, declarații comune de presă și un dejun oficial.
„Vizita Preşedintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relaţiilor bilaterale şi reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiţie reconfirmată prin frecvenţa crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani”, transmite Administrația Prezidențială.
Președinția mai arată că momentul evidențiază soliditatea relației dintre România și Israel, bazată pe cooperare politică și economică, dar și pe legături interumane profunde.
Securitatea, apărarea și relațiile economice, pe agenda discuțiilor
Pe agenda discuțiilor dintre Nicușor Dan și Isaac Herzog se vor afla modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale. Accentul va fi pus pe parteneriatul economic și pe cooperarea în domeniul securității și apărării.
Cei doi lideri vor discuta și despre cooperarea sectorială, inclusiv despre educația privind Holocaustul și măsurile de combatere a antisemitismului în România. Vor fi abordate, de asemenea, schimburile culturale și contactele interumane dintre cele două state.
Discuții despre Marea Neagră și Orientul Mijlociu
Administrația Prezidențială transmite că o atenție specială va fi acordată evoluțiilor recente din vecinătatea României și din regiunea Mării Negre, dar și situației din Orientul Mijlociu. Discuțiile vor viza impactul acestor evoluții asupra securității regionale și asupra economiei globale.
„O atenţie deosebită va fi acordată evoluţiilor recente din vecinătatea României şi regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securităţii din cele două regiuni şi a economiei globale”, transmite Președinția.
Isaac Herzog va vorbi în Parlament
Luni, la ora 17:00, președintele Israelului se va adresa plenului Camerelor reunite ale Parlamentului. La ședință vor fi invitați șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ai Ucrainei și ai Republicii Moldova.
De asemenea, la ședință vor participa și invitați ai Ambasadei Statului Israel la București. Vizita lui Isaac Herzog are loc într-un moment cu încărcătură simbolică, marcat de comemorarea Pogromului de la Iași, una dintre cele mai tragice pagini din istoria României.