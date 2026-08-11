Legea salarizării, în pragul unei decizii. PNL avertizează: România nu își permite să piardă banii europeni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 15:26

Liberalii merg la consultările de la Palatul Cotroceni cu un mesaj clar privind noua lege a salarizării. PNL susține că proiectul trebuie adoptat cu responsabilitate, astfel încât România să își poată respecta angajamentele europene și să nu pună presiune suplimentară pe buget.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre PNLlegea salarizarii