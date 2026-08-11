Legea salarizării, în pragul unei decizii. PNL avertizează: România nu își permite să piardă banii europeni

Liberalii merg la consultările de la Palatul Cotroceni cu un mesaj clar privind noua lege a salarizării. PNL susține că proiectul trebuie adoptat cu responsabilitate, astfel încât România să își poată respecta angajamentele europene și să nu pună presiune suplimentară pe buget.
Poziția partidului a fost transmisă înainte ca Ilie Bolojan să participe la discuțiile convocate de președintele Nicușor Dan. La întâlnire sunt așteptați liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare.
PNL atrage atenția că România traversează o perioadă economică dificilă, în care trebuie să reducă deficitul bugetar, dar și să facă față unor presiuni suplimentare asupra economiei.
În acest context, liberalii consideră că noua lege a salarizării nu poate fi construită doar pe baza unor promisiuni de majorări, ci trebuie să țină cont de posibilitățile reale ale bugetului.
Unul dintre principalele argumente invocate de PNL este legat de fondurile europene. Partidul susține că România nu își permite să piardă bani din PNRR, iar reforma salarizării trebuie să respecte jaloanele asumate în relația cu Uniunea Europeană.
Liberalii insistă și asupra necesității unor soluții care să ajute economia să genereze venituri, în locul unor măsuri care ar putea bloca resurse financiare importante.
Mesajul vine în condițiile în care partidele au opinii diferite asupra modului în care trebuie construită noua grilă de salarizare pentru angajații din sectorul public.
PSD a anunțat, la rândul său, că are două repere importante: veniturile angajaților din sistemul public trebuie protejate, iar cheltuielile trebuie să rămână în limitele bugetare asumate. Social-democrații cer și modificări pentru anumite categorii de angajați, inclusiv în Educație și Sănătate.
În același timp, termenul pentru adoptarea reformei este foarte important. Noua lege a salarizării este una dintre reformele asumate de România prin PNRR, iar autoritățile încearcă să ajungă la un acord politic înainte de expirarea termenului-limită.
Consultările de la Cotroceni reprezintă astfel o etapă importantă în negocieri. Nicușor Dan încearcă să aducă partidele la aceeași masă și să obțină un acord care să permită finalizarea proiectului.
Pentru PNL, miza nu este doar adoptarea rapidă a legii, ci și modul în care aceasta va afecta finanțele publice pe termen lung.
Liberalii susțin că orice modificare a sistemului de salarizare trebuie făcută astfel încât să fie sustenabilă și să nu genereze noi dezechilibre bugetare.
În cazul în care partidele nu ajung la un compromis, adoptarea legii riscă să fie întârziată, ceea ce ar putea pune presiune suplimentară asupra României în relația cu Comisia Europeană.
Discuțiile de la Cotroceni devin astfel decisive pentru viitorul proiectului. De o parte se află presiunea pentru venituri și grile salariale mai echilibrate, iar de cealaltă parte se află constrângerile bugetare și riscul pierderii unor fonduri europene importante.