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Actualitate· 1 min citire
Un bărbat din Vâlcea, cercetat după ce și-ar fi aruncat câinele de la balcon. Animalul a murit pe loc
Poliție
Un bărbat în vârstă de 30 de ani din orașul Horezu, județul Vâlcea, este cercetat de procurori după ce și-ar fi ucis câinele de companie, pe care l-ar fi aruncat de la balconul apartamentului în timp ce se afla sub influența alcoolului. Potrivit anchetatorilor, animalul a murit în urma impactului.
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