Advertising
Actualitate· 1 min citire
Supermarketurile iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Aerul condiționat și iluminatul vor fi limitate
Supermarket
Marile lanțuri de supermarketuri din România au anunțat că vor adopta o serie de măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie, în contextul stării de alertă naționale din sectorul energetic. Printre deciziile luate se numără limitarea utilizării aerului condiționat și oprirea iluminatului publicitar pe timpul nopții.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:20Ce s-a întâmplat la primele antrenamente dintre David Popovici și Pan Zhanle: „S-au studiat reciproc”
- 17:41Un bărbat din Vâlcea, cercetat după ce și-ar fi aruncat câinele de la balcon. Animalul a murit pe loc
- 17:19Lovitură pentru Gianni Infantino. TAS anulează decizia FIFA într-un caz de transfer internațional
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News