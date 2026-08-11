Anca Alexandrescu, acuzații bombă: "S-au băgat bani mulți pentru distrugerea sistemului energetic din România. Responsabilii, să plătească"

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, lansează acuzații dure privind situația sistemului energetic din România și susține că au fost alocate sume importante pentru închiderea unor capacități de producție fără ca acestea să fie înlocuite. „S-au băgat bani mulți pentru distrugerea sistemului energetic din România. (...) Situația este dramatică. Din punctul meu de vedere, este o chestiune de siguranță națională”, a afirmat marți realizatoarea TV, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii "Tunurile pe politicieni".
Anca Alexandrescu: Lucrurile sunt mult mai rele decât par în momentul de față. Diseară, pe alrg, o să ne indice domnul Dumitru Chisăliță, specialist în energie, ce ne așteaptă începând de mâine, odată cu oprirea reactoarelor?.
Cineva va trebui să închidă consumul. Nu e vorba de o economisire a consumatorilor casnici - care, oricum, va trebui să se întâmple. Vom fi fixați ca pe vremea lui Ceaușescu. Vom fi nevoiți să acceptăm întreruperi de energie. Însă cineva din economie va trebui să închidă activitatea, ceea ce va fi dramatic pentru economie. Diseară va explica pe larg Dumitru Chisăliță acest lucru. Iar, ca să fiu corectă, trebuie să completez ceea ce ai spus tu. Nu, nu de pe vremea lui Cioloș. Absolut toți politicienii care s-au perindat la guvernare sunt vinovați pentru ceea ce se întâmplă astăzi.
Dian Popescu a explicat în emisiunea mea, de ani de zile, de cinci-șase ani de zile, despre acel mix energetic pe care trebuia să-l refacem. De atunci, din momentul în care s-a rupt sistemul energetic în România, a pornit principala problemă a României.
Responsabili sunt foarte mulți. Instituțiile statului trebuie să se ocupe de cei care au luat aceste decizii, cei care au continuat, au persistat în distrugerea sistemului energetic din România. Iar domnul Bolojan nu are niciun fel de scuză, pentru că partidul său a deținut cei mai mulți ani Ministerul Energiei. Iar astăzi, domnul Bolojan, văd că inaugurează creșe, grădinițe, bea cafeluțe, în timp ce România se prăbușește și lasă să conducă sistemul energetic pe individul Bușoi, un sinecurist de serviciu, cu o poveste extrem de complexă. Inclusiv despre tatăl lui - o să vă aduc elemente suplimentare diseară. Un habarnist în domeniul energiei. Unul dintre groparii sistemului energetic din România, alături de Virgil Popescu. Un alt PNL-ist de frunte care a nenorocit sistemul energetic și a trădat România și i-a trădat pe români.
Trebuie să se schimbe rapid Ilie Bolojan de la guvern, să fie aduși profesioniști care să înceapă să reechilibreze sistemul energetic. Nu va fi o chestiune care se va întâmpla peste noapte. Suntem în situația dramatică în care noi producem energie care se vinde la un preț pe minus. Adică, să înțelegeți, să înțeleagă telespectatorii: cei care produc la prânz energie dau bani ca să le-o cumpere alții, iar cei care o cumpără la prânz ne-o vând seara la de trei, patru, cinci, șapte ori prețul. În situația asta am ajuns... Oameni care înainte depindeau de noi să le dăm energie, astăzi noi ne rugăm de ei să ne dea energie. Situația este dramatică.
Moderator: Ba mai și râd de noi bulgarii în situația asta, Anca. Că despre bulgari e vorba.
Anca Alexandrescu: Sigur că da. Și ucrainenii.
Moderator: Și ucrainenii, bineînțeles. Că ai adus vorba de domnul Bușoi. Eu nu pricep un lucru la guvern. Deci, nu Bușoi a fost președintele Comisiei de Energie în Parlamentul European când s-a discutat despre închiderea centralelor pe cărbune și acum îl pui pe domnul Bușoi să rezolve situația? E noaptea minții!
Anca Alexandrescu: Se săvârșește trădarea. Pentru că, așa cum bine a spus Dian Popescu aseară (luni seara - n.r.) în emisiune, este un plan pus la punct de foarte multă vreme. S-a tot spus. Chiar și Călin Georgescu a vorbit despre acest lucru când a fost în emisiunile mele din 2020 încoace.
Absolut toată lumea a avertizat că vom ajunge aici. Am fost asigurați de trădătorii de la guvern că nu se va întâmpla lucrul ăsta, că nu ne va lăsa Uniunea Europeană. Ei, ce să vezi, acum suntem pe cont propriu. Și toți banii care au venit de la Uniunea Europeană s-au dus pe apa sâmbetei.
Diseară va intra în direct și Gheorghe Piperea, care va explica faptul că România are o instituție creată special pentru închiderea tuturor capacităților pe cărbune. S-au băgat bani mulți pentru distrugerea sistemului energetic din România. Atenție! S-au băgat bani pentru distrugerea sistemului energetic din România.
În timpul ăsta, OMV-ul și alții s-au îmbogățit, au făcut austriecii, bineînțeles, au făcut averi colosale, au făcut profituri uriașe care au fost scoase din țară. Și România rămâne în bătaia vântului. Situația este dramatică. Din punctul meu de vedere, este o chestiune de siguranță națională.
Cred că instituțiile statului trebuie să se autosesizeze și să ia măsuri împotriva celor care, în ultimii ani, au fost miniștrii Energiei și prim-miniștrii care au agreat aceste măsuri și au fost părtași la deciziile prin care România a rămas fără capacități. Adică, am acceptat să închidem fără să punem nimic în loc. Și iată situația în care suntem astăzi. Cetățenii români nu au nicio vină și așa plătesc un preț la energie mult mai mare decât în alte țări, deși noi avem și cărbune, avem și gaze. Plătim un preț la motorină mai mare decât în țările care nu au aceste resurse.
Toți cei responsabili trebuie să plătească, dar, în paralel, rapid, trebuie să existe niște specialiști aduși să redreseze situația energetică din România, care, repet, nu se va întâmpla peste noapte.
L-am văzut pe nespecialistul Bușoi că vorbește despre capacitatea de stocare a României, lucru pe care Dian îl spune de foarte mulți ani de zile - I l-a spus și lui Bordeiaș, i l-a spus și lui Bogdan Ivan. N-au ținut cont de acest lucru. Astăzi au descoperit că România are nevoie de capacitate de stocare, tocmai pentru a folosi acea energie care se vinde pe minus la prânz, pentru a o folosi seara, când este vârful de consum.