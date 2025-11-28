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Politica· 1 min citire
Călin Georgescu a schimbat locul întâlnirii pe 1 Decembrie în ultimul moment. Unde sunt chemați românii
Călin Georgescu a schimbat locul întâlnirii pe 1 Decembrie în ultimul moment. Unde sunt chemați românii
Călin Georgescu a postat în urmă cu doar câteva momente, un mesaj referitor la ziua de 1 decembrie
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