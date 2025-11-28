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Călin Georgescu a schimbat locul întâlnirii pe 1 Decembrie în ultimul moment. Unde sunt chemați românii

Călin Georgescu a schimbat locul întâlnirii pe 1 Decembrie în ultimul moment. Unde sunt chemați românii

Călin Georgescu a schimbat locul întâlnirii pe 1 Decembrie în ultimul moment. Unde sunt chemați românii

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 28 nov. 2025, 18:10

Călin Georgescu a postat în urmă cu doar câteva momente, un mesaj referitor la ziua de 1 decembrie

Călin Georgescu a postat în urmă cu doar câteva momente, un mesaj referitor la ziua de 1 decembrie în care îi anunță pe simpatizanții săi că s-a schimbat locul de întâlnire pe care îl stabiliseră anterior.

Ce a transmis Călin Georgescu?

„Dragii mei,

Pe 1 decembrie la ora 9:00, ne vedem la Alba Iulia. În Ardeal.

Din motive organizatorice, locul întâlnirii se schimbă: ne vedem la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina.

Vă aștept cu inimă deschisă, cu dor și cu drag. Să fim împreună!”, a anunțat acesta pe pagina de Facebook.

Alături de Călin și Cristela Georgescu, la Alba Iulia, vor fi și George Simion și soția, dar și sute de români.

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