Anamaria Păcuraru: „Primele negocieri de pace din ultimele nouă luni între Rusia și Ucraina au loc azi, cu medierea SUA”

Publicat 10 nov. 2026, 10:34 Sursă realitatea.net

Rusia și Ucraina revin la masa negocierilor după nouă luni de pauză, într-o nouă încercare de a găsi o soluție diplomatică pentru încheierea războiului. Discuțiile au loc cu medierea Statelor Unite, iar reprezentanții Kievului urmează să aibă ulterior o întâlnire separată cu liderii europeni. Miza negocierilor este uriașă, în condițiile în care conflictul continuă să afecteze securitatea întregii regiuni, spune Anamaria Păcuraru.

Distribuie articolul