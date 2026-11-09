Trump amenință Iranul cu noi atacuri devastatoare
Donald Trump
SUA susțin că pot distruge 38 de poduri în doar 60 de minute
Președintele american Donald Trump lansează un nou avertisment dur la adresa Iranului și susține că armata Statelor Unite ar putea distruge 38 de poduri iraniene într-o singură oră, în cazul reluării operațiunilor militare. Deși a vorbit despre capacitatea Washingtonului de a lovi infrastructura strategică a Teheranului, liderul de la Casa Albă afirmă că nu își dorește un asemenea scenariu, deoarece reconstrucția ar putea dura până la zece ani.
Declarațiile vin într-un moment tensionat al conflictului dintre SUA și Iran, în condițiile în care Washingtonul continuă să exercite presiuni economice și militare asupra Teheranului, iar negocierile diplomatice rămân incerte.
Trump susține că SUA pot distruge 38 de poduri iraniene într-o oră
Într-un interviu telefonic acordat CNN, Donald Trump a afirmat că armata americană a identificat 38 de poduri din Iran care ar putea fi distruse într-un interval de numai 60 de minute.
Președintele american a transmis că Statele Unite au capacitatea de a lovi rapid infrastructura iraniană, dacă situația va impune reluarea operațiunilor militare.
Cu toate acestea, Trump a precizat că nu dorește să ordone distrugerea podurilor, argumentând că asemenea atacuri ar avea consecințe de lungă durată asupra infrastructurii țării.
Potrivit liderului american, refacerea unor astfel de construcții ar putea necesita chiar și zece ani.
SUA intensifică presiunea asupra Iranului. O nouă operațiune vizează transporturile și comerțul
Amenințările lui Donald Trump sunt însoțite de măsuri concrete prin care administrația americană încearcă să limiteze capacitățile economice și militare ale Iranului.
Washingtonul a lansat structura operativă Task Force Iron Gate (Poarta de Fier), coordonată de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Aceasta urmărește să împiedice transporturile de armament, tehnologii cu utilizare militară și materiale aflate sub regimul sancțiunilor internaționale.
Noua operațiune extinde presiunea americană dincolo de blocada navală impusă porturilor iraniene, vizând inclusiv rutele comerciale terestre și transporturile din zona Mării Caspice.
Potrivit informațiilor prezentate de CENTCOM, blocada navală ar fi împiedicat Iranul să exporte petrol în valoare de peste 25 de miliarde de dolari în ultimele luni.
Presiunile americane se extind și asupra Irakului. Autoritățile de la Bagdad ar fi fost solicitate de Washington să restricționeze majoritatea punctelor comerciale de trecere a frontierei cu Iranul, măsură care ar putea afecta schimburile economice dintre cele două state.
Trump spune că reluarea atacurilor asupra Iranului este puțin probabilă
În ciuda avertismentelor militare, Donald Trump a declarat că o nouă ofensivă americană împotriva Iranului este puțin probabilă dacă negocierile continuă să înregistreze progrese.
Președintele SUA a explicat că o eventuală decizie privind reluarea atacurilor depinde de acceptarea unui acord pe care l-a descris drept unul foarte puternic.
Printre principalele condiții urmărite de Washington se numără limitarea programului nuclear iranian și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.
Trump a susținut că loviturile militare anterioare au afectat puternic capacitățile armatei iraniene și că presiunile economice au slăbit suplimentar regimul de la Teheran.
Totuși, liderul american a avertizat că forțele SUA sunt pregătite să acționeze dacă negocierile eșuează.
Iranul avertizează că va răspunde militar în cazul unor noi atacuri americane
De cealaltă parte, Teheranul transmite că nu intenționează să renunțe la capacitatea de apărare și susține că industria națională poate asigura producția de armament necesară propriilor forțe militare.
Oficialii iranieni afirmă că țara și-a dezvoltat propriile tehnologii militare și că poate produce echipamente precum rachete, drone și sisteme de apărare antiaeriană.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că propunerea Teheranului privind o încetare a ostilităților pentru două zile rămâne valabilă. Oferta ar presupune oprirea luptelor pe toate fronturile.
În același timp, oficialul iranian a avertizat că țara sa va răspunde militar dacă Statele Unite decid să reia operațiunile împotriva Iranului.
Negocierile dintre SUA și Iran, sub semnul incertitudinii
În timp ce Washingtonul menține presiunea asupra Teheranului, perspectivele unui acord diplomatic rămân incerte.
Iranul insistă asupra unor condiții proprii pentru reluarea negocierilor, în timp ce administrația americană solicită concesii importante în privința programului nuclear și a situației din Strâmtoarea Hormuz.
Conflictul continuă să afecteze transporturile maritime și piețele energetice internaționale, iar orice nouă escaladare militară ar putea avea consecințe economice importante la nivel global.
Deocamdată, Donald Trump lasă deschisă atât posibilitatea unei înțelegeri diplomatice, cât și varianta unor noi lovituri militare. Declarația privind cele 38 de poduri care ar putea fi distruse într-o oră reprezintă unul dintre cele mai dure avertismente lansate de liderul american în actuala confruntare cu Iranul.
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