Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, declarații în exclusivitate pentru Realitatea Plus despre situația războiului din Orientul Mijlociu

Amenințarea Iranului asupra Europei și rolul scutului de la Deveselu

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, face declarații de ultimă oră despre situația războiului din Orientul Mijlociu, într-un interviu exclusiv cu jurnalistul Realitatea Plus, Alessia Păcuraru. Excelența sa explică ultimele decizii luate alături de Statele Unite în operațiunea militară, mai ales scenariile de escaladare a conflictului și poziția României în acest context.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne critică, pe măsură ce conflictul dintre Israel și Iran atinge noi cote de tensiune. Ambasadorul Israelului a descris realitatea dură a civililor care, la fiecare 10-15 minute, sunt nevoiți să se retragă în adăposturi de siguranță. În ciuda capacității avansate de apărare, numărul victimelor — morți și răniți — continuă să crească, alimentând hotărârea statului evreu de a neutraliza sursa amenințărilor.

Obiectivele Israelului: Infrastructura militară și programul nuclear

Oficialul a subliniat că actualele operațiuni au obiective extrem de clare: demantelarea infrastructurii militare și balistice a Iranului. Premierul Benjamin Netanyahu a reiterat constant că miza nu este doar arsenalul de rachete, ci, mai grav, programul militar nuclear al Teheranului .

Există o distincție majoră în modul în care se desfășoară ostilitățile, afirmă ambasadorul: „Noi vizăm exclusiv ținte militare legitime în Iran, în timp ce ei atacă multiple zone civile în Israel”. În acest moment, un armistițiu nu reprezintă o opțiune viabilă, forțele israeliene fiind decise să nu oprească ofensiva până când amenințarea nu este eliminată definitiv.

Parteneriatul strategic cu România și statutul Gărzilor Revoluționare

Relația dintre Tel Aviv și București rămâne una solidă, bazată pe dialog permanent. Ambasadorul a salutat votul recent al României, alături de alte state UE, pentru includerea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice pe lista organizațiilor teroriste, un pas considerat esențial pentru siguranța internațională.

„Știm că România ne sprijină și înțelege că Israelul este amenințat de un regim periculos la Teheran”, a punctat diplomatul, evidențiind importanța solidarității europene în fața agresiunilor externe.

O îngrijorare majoră vizează capacitatea Iranului de a lansa atacuri asupra capitalelor europene. În acest context, întrebările legate de eficiența scutului antirachetă de la Deveselu devin vitale. Deși România beneficiază de protecție, avertismentul oficialului este unul ferm: „Este important să fiți atenți, în alertă. Iranul este un stat periculos”.

Războiul nu are o dată de finalizare certă, însă determinarea Israelului de a-și proteja cetățenii și de a asigura stabilitatea regională rămâne neclintită, indiferent de durata conflictului.